МВД разрешит участковым не заниматься тяжкими преступлениями

Министерство внутренних дел Российской Федерации приняло решение освободить от участковых от ряда обязанностей.

Соответствующий приказ появился на официальном сайте российского силового ведомства. В этом самом приказе сообщается, что из-за чрезмерной занятости в органах внутренних дел сегодня наблюдается отток кадров. Так, сообщает МВД РФ, чуть ли не больше всех среди российских стражей правопорядка трудятся участковые. Если снизить уровень их занятости, считают в ведомстве, можно оптимизировать их работу.

Сегодня же, отмечается, участковым зачастую приходится решать задачи вне своих территориальных участков.

Так, например, в Министерстве внутренних дел Российской Федерации предложили снять с участковых проверку заявлений. Тогда, отмечается, участковые больше не будут иметь дела с экономическими, тяжкими и особо тяжкими преступлениями.

Также в приказе, выложенном на официальном сайте МВД РФ, предлагается полностью заменить бумажную отчетность электронной. Все это, возможно, произойдет уже в следующем году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что МВД РФ предоставляет возможность россиянам заработать или даже разбогатеть. Нужно лишь, отметили в полиции, помочь полицейским раскрыть то или иное преступление.

Фото: Fotodom. ru

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