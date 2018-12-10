Глава СВР рассказал о российских разведчиках повсюду

Внешняя разведка Российской Федерации работает лучше некуда. Использует самые современные технологии и уже давно распространила свое влияние почти на всех континентах. Так, во всяком случае, считают сами российские разведчики и их глава, Сергей Нарышкин.
Об этом в интервью федеральным средствам массовой информации заявил сам глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Говоря о самых современных технологиях, он заявил, что имеет ввиду сотовые телефоны, социальные сети и безналичные расчеты. Интернетом, по признанию самого Нарышкина, он пользуется, но лишь вне рабочего кабинета. Приходя на службу, поделился глава Службы внешней разведки России, он отключает телефон и уносит его в самую дальнюю комнату.
Также Нарышкин похвастался, что его ведомство сотрудничает с разведкой нескольких десятков государств по всему миру. А сам он, по долгу службы, посетил порядка 22 стран, указал Сергей Нарышкин.
В последняя время риторика стран Запада о российских шпионах достигла небывалых масштабов. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что Австрия заподозрила своего военного в работе на Москву. Так, по мнению Вены, за шпионаж в пользу Российской Федерации он успел заработать 300 тысяч евро.
Фото: kremlin. ru
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