В Азовском море задержали браконьеров из Украины

Судно с украинскими браконьерами было задержано в Азовском море сотрудниками пограничного управления крымского ФСБ. У экипажа не было регистрационных документов на судно и разрешения на вылов рыбы. Сейчас судно и рыбаки находятся в порту Керчи.

"Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра плавсредства выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставная сеть", - сообщили представители ФСБ.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о задержании группы кубанских браконьеров.

Краснодарские полицейские задержали браконьеров, которые выловили более 3 тонн рыбы в Азовском море. Как сообщили в пресс-службе МВД России, лодки браконьеров удалось обнаружить с помощью беспилотного летательного аппарата.

После этого на поимку нарушителей был отправлен вертолет с бойцами ОМОН. Заметив преследование, браконьеры попытались скрыться, но омоновцы прямо с вертолета прыгнули в лодку и задержали злоумышленников.

Выяснилось, что браконьерством занимались 26 и 51-летние жители станицы Новониколаевской — дядя и племянник. У них изъяли свыше 8,3 тысяч особей рыбы "тарань" общей массой более 3 тонн.

По данному факту проводится доследственная проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов.