Медведев "выдал" всем прокурорам бронежилеты и баллончики

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому отечественным прокурорам раздадут бронежилеты, защищающие от пуль снайперских винтовок.
Также в распоряжении, подписанном Медведев, говорится о том, что российским прокурорам положены защитные шлемы и газовые баллончики для самообороны. Бронежилеты, которые выдадут блюстителям закона, кстати, относятся к пятому классу защиты.
Об изменениях в законе "О прокуратуре" стало известно еще весной текущего года. Тогда, напомним, список поправок подписал действующий президент Российской Федерации Владимир Путин. Тогда, правда, ничего не говорилось об индивидуальных средствах защиты.
Отметим, что не запрещается российским прокурорам иметь и огнестрельное оружие. Так, список разрешенных им моделей был составлен и утвержден еще в далеком 1999-ом году.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев высказался насчет крайне непопулярной в народе пенсионной реформы. Так, заявил он, изменения в пенсионной системе страны были необходимы и назревали давно. России и так, указал Дмитрий Медведев, удавалось сохранять пенсионный возраст, принятый почти век тому назад.
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Правительство продолжает "куражиться" с пенсионной реформой - теперь работающие старики не будут получать заслуженную социальную пенсию. Ее отберет государство.
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