Эрдоган: в Ливии погибли турецкие военные

Турецкий лидер Тайип Эрдоган публично высказался о гибели нескольких военнослужащих страны в Ливии. Примечательно, что президент не уточнил число погибших.

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"У нас в Ливии пали несколько героев, однако потери в рядах Хафтара достигли почти ста наемников", - сообщил Эрдоган, находясь с визитом в Израиле.

Эрдоган подчеркнул, что действия Турции в Ливии отвечают национальным интересам.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о приостановке добычи нефти в Ливии.

Сегодня стало известно, что в Ливии приостанавливается нефтедобыча. Причиной является сложная политическая ситуация в стране, сообщают местные СМИ.

Днем ранее в стране закрылись нефтепорты Эс-Сидер и Рас-Лануф. Оба канала на данный момент перешли под контроль боевиков.

Данные инциденты происходят на фоне продолжающегося падения цен на сырье на мировом рынке. Нефтяная продукция марки Brent снизилась до $63,30 за баррель, а фьючерсы WTI показали $59,36.

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