Турецкий лидер Тайип Эрдоган публично высказался о гибели нескольких военнослужащих страны в Ливии. Примечательно, что президент не уточнил число погибших.
"У нас в Ливии пали несколько героев, однако потери в рядах Хафтара достигли почти ста наемников", - сообщил Эрдоган, находясь с визитом в Израиле.
Эрдоган подчеркнул, что действия Турции в Ливии отвечают национальным интересам.
Сегодня стало известно, что в Ливии приостанавливается нефтедобыча. Причиной является сложная политическая ситуация в стране, сообщают местные СМИ.
Днем ранее в стране закрылись нефтепорты Эс-Сидер и Рас-Лануф. Оба канала на данный момент перешли под контроль боевиков.
Данные инциденты происходят на фоне продолжающегося падения цен на сырье на мировом рынке. Нефтяная продукция марки Brent снизилась до $63,30 за баррель, а фьючерсы WTI показали $59,36.
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Депутат Госдумы, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин отметил, что ответственность за неудачи сборной России в Антерсельве можно разделить на всех участников турнира.