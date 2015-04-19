В ВСУ обнаружилось оружие Российской империи

Военнослужащие украинской армии используют в Донбассе оружие Российской империи. Речь идет о пулемете "Максим". Это видно на кадрах в репортаже украинского телеканала " 5 канал".

Откровенный рассказ подразделение Торнадо о мародерстве 80-Львовской бригады ВДВ ЖЕСТЬ

Пока украинский оборонпром заявляет о вооружении армии новейшим оружием, военным приходится использовать технически устаревшее оборудование. Абсурдность ситуации состоит еще и в том, что это происходит на фоне государственной концепции отказа от всего российского и критики якобы "имперских настроений" России.

Так, например, в октябре 2019 года руководитель консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец перечислил оружие, которое способно дать " мощный отпор войскам Путина в Донбассе".

Напомним, пулемет "Максим" получил широкое применение по всему миру в 1880-х годах. Он активно использовался и в Российской империи.

"Стоит также отметить, что даже если бы пулемет, показанный на видео с Украины, был одним из самых последних M1910, произведенных в Советском Союзе, ему все равно было бы 75 лет", — отмечает издание The Drive.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что военнослужащие ВСУ занимаются мародерством.

Военнослужащие национальной гвардии Украины на видео свидетельствуют о случаях мародерства в рядах вооруженных сил страны. Ролик выложен в сеть.

Нацгвардейцы из подразделения "Торнадо" заявляют на этом видео, что десантники из 80-й Львовской аэромобильной бригады выносили из домов, оставленных жителями Станицы Луганской, технику и предметы мебели, а также "кондиционеры, батареи, котлы, люстры и другое имущество".

При этом мародеры выбирали дома "пожирнее".

По словам свидетелей-нацгвардейцев, солдаты ВСУ даже были готовы открыть огонь по своим, лишь бы их не задержали. А затем этих бойцов нацгвардии, поймавших украинских десантников с поличным, перебросили на передовую — в наказание и назидание.

В сети также много видео, где жители Донбасса рассказывают о мародерстве со стороны нацгавардейцев.

При этом на Украине продолжают ловить и "сажать" врагов народа". Правда. Ру писала сегодня, что с начала проведения карательных операций на востоке страны, по состоянию на 18 апреля 2015 года приговоры суда вынесены уже 94 украинским гражданам, которых зачислили в "террористы".

Читайте также:

Во Львовской области милиционера 13 километров волокли лошадьми, чтобы "казнить"

Украинцев ставят к стене объявленной смерти

Украина переходит на талоны

СБУ: На Украине продолжают ловить и "сажать" врагов народа"

Читайте последние новости на сегодня﻿