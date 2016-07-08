Убийца игумена Даниила предстанет перед судом

В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Александра Авдеева, обвиняемого убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря.

По данным следствия, утром 7 июля 2016 года Авдеев с целью убийства и ограбления настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря игумена Даниила (в миру - Максим Соколов) пришел в монастырь.

Войдя в келью Авдеев обвиняемый нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, от которых священник скончался. Авдеев обыскал келью и похитил 1,1 млн рублей.

Расследование этого уголовного дела находилось на личном контроле Председателя СК России.

"Для раскрытия убийства следователи и оперативные сотрудники ГУУР МВД России проверили на причастность к нему более трех тысяч человек. В числе проверяемых были лица из окружения игумена, наркозависимые, ранее судимые, в частности, за преступления на объектах религиозного культа, а также иные категории лиц. Со всеми ними был проведён комплекс следственных действий. Также изучены заключения более 430 судебных экспертиз", - написано в сообщении пресс-службы СК.

В результате следователи вышли на Александра Авдеева. Обвиняемый частично признал свою вину. Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Вот, что об убийстве игумена Даниила рассказывала "Правда.Ру" по горячим следам

Убийство священника под Ярославлем объявлено ритуальным

В Ярославской области правоохранительные органы расследуют жестокое убийство настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря, который находится в Переславле-Залесском. Тело священнослужителя было обнаружено в его келье с многочисленными ножевыми ранениями.

По словам прихожан в убийстве может быть замешан один из послушников монастыря, работавший там поваром. Незадолго до убийства у послушника случился конфликт с настоятелем. Мужчина по имени Александр попросил у отца Даниила разрешения съездить домой. Однако получил отказ и, возможно, затаил обиду. Как рассказали послушники монастыря, Александр ранее был судим, а в обители появился около месяца назад.

В настоящий момент Александр пропал, сотрудники Следственного комитета ведут розыскные мероприятия.

Прихожане придерживаются иной версии событий. Есть мнение, что убийство было ритуальным. Во всяком случае, версия о корыстных мотивах преступления несостоятельна, так как обитель не относится к числу богатых.

Игумену Даниилу было 42 года, его мирское имя — Максим Соколов. Он возглавлял монастырь последние четыре года.

На сайте Ярославской епархии опубликованы соболезнования главы Ярославской митрополии, митрополита Пантелеимона.

"Примите мои сердечные соболезнования в связи с трагической кончиной настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря Переславля игумена Даниила (Соколова). Избрав монашеский путь, отец Даниил пришел подвизаться в полюбившуюся его сердцу Троицкую Данилову обитель. Его трудами восстанавливался монастырь, его молитвы были в числе тех первых молитв, которые прозвучали в монастырских стенах после возвращения святыни церкви", - говорится в сообщении.