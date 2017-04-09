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"Иван Папанин" - военный ледокол, нравится это Пентагону или нет

Силовые структуры

Установка систем С-400 на российский ледокол "Иван Папанин" была воспринята американскими военными как признак "агрессивного подхода в Арктике".

Арктика за нами: Россия создала мощный атомный ледокол

В России заложат первый боевой ледокол с функциями корвета и буксира, заявил адмирал ВМС США Джеймс Фогго.

Американскому адмиралу ответил посол России по особым поручениям Николай Корчунов, напомнивший, что российский "Иван Папанин" — это не классический ледокол, а военный корабль, поэтому установка на него вооружения "не должна вызывать никаких вопросов".

"Тот факт, что оружие установлено на военном корабле, вряд ли должен вызывать вопросы, особенно учитывая, что это оружие не противоречит международным соглашениям, в которых участвует наша страна, — сказал Корчунов. — Суда такого класса могут быть задействованы для усиления морского командования Северного флота, зона ответственности которого охватывает весь Северный морской путь и арктическое побережье России".

Для справки:

  • "Иван Папанин" — первый многоцелевой сторожевой корабль арктического класса проекта 23550. Ледокол был спущен на воду в октябре 2019 года и должен быть сдан в эксплуатацию 25 ноября 2023 года.
  • Корабль, спроектированный Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", способен выполнять функции буксира, патрульного судна и ледокола. Это одна из последних разработок в интересах оснащения надводного подразделения ВМФ России.
  • "Иван Папанин" предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов, сопровождения и буксировки задержанных судов, сопровождения судов снабжения, участия в спасательных операциях и перевозки специальных грузов.
  • "Иван Папанин", как ожидается, будет 328 футов в длину и 65 футов в ширину, сможет разбить лед толщиной 5 футов. Его полная скорость составит около 18 узлов.
  • Судно будет оснащено переносным зенитно-ракетным комплексом, корабельным вертолетом, радиолокационной станцией и гидрометеорологической станцией.

Напомним, что рассказывала "Правда.Ру" о ситуации, предшествовавшей закладке "Ивана Папанина".

В России заложат первый боевой ледокол с функциями корвета и буксира

В апреле на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге заложат первый боевой ледокол с функциями корвета и буксира. Это корабль проекта 23550. Ему присвоили имя исследователя Арктики Ивана Папанина.

Ледокол сможет брать на борт 47 пассажиров и 49 членов экипажа. Ему под силу преодолевать льды толщиной до полутора метров и находиться в автономном плавании до двух месяцев.

Корабль оснастят невиданным для ледокола вооружением. Это восемь пусковых контейнеров ракет "Калибр", артустановка А-190, вертолет Ка-27 и два скоростных боевых катера типа "Раптор"

Ледокол призван выполнять задачи в Арктике.

Напомним, прошлым летом в Санкт-Петербурге сошел на воду атомоход "Арктика". Он стал самым мощным в своем классе. Тогда сообщалось, что "Арктика" положит начало группе атомных судов, необходимых для покорения Арктики.

Помимо экономических существуют и важные военно-политические аргументы в пользу строительства военных ледоколов. Так, например, США до сих пор считают остров Врангеля собственной территорией. Правда, в отличие от японцев, они не устраивают шумных представлений — "Верните наши острова!". Тем не менее, де-юре остров Врангеля сенат и госдепартамент считают американским. Соответственно, в Оттаве считают сей остров исконной канадской территорией. В XXI веке претензии США на русский сектор Арктики с наступлением нового века лишь увеличились.

Ранее об арктическом направлении "Правде.Ру" рассказал Виктор Мураховский, главный редактор журнала "Арсенал отечества", военный эксперт, полковник запаса:

— Это направление является одним из ключевых с точки зрения военной безопасности России. В частности, не секрет для наших военных специалистов, что с этого направления в военных планах Америки, на случай военного конфликта с Россией, предусмотрено применение авиации с крылатыми ракетами. Развертывание группировки в Арктике, создание там системы освещения воздушной, надводной и подводной обстановки позволяет нам отодвинуть рубежи пуска крылатых ракет вероятного противника на несколько сотен километров.

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