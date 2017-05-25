Российские саперы показали Шойгу "рюкзак шахида" и другие хитрости

Сейчас террористы, как и прежде, используют для нанесения ущерба предметы, которые часто используются в быту, и вещи, привлекающие внимание обывателя. Все это условно называется "рюкзаком шахида".

Об этом рассказали министру обороны РФ специалисты Международного противоминного центра в Нахабино. Здесь специалисты тренируются в поиске и определении глубины залегания закопанных инженерных боеприпасов, изучают методы минирования, которые используют террористы.

Боевики, как и прежде, используют для минирования популярные потребительские товары:

детские игрушки;

банки кофе;

упаковки сахара;

книги;

фотоаппараты;

удлинители.

Специалисты Центра в разговоре с Сергеем Шойгу рассказали, что при обезвреживании заминированных предметов российские специалисты используют технику, которая прекрасно зарекомендовала себя в самых сложных условиях. Это, например, мобильный робототехнический комплекс "Уран-6", различные инженерные комплексы разминирования. Эффективен в работе российских саперов бронеавтомобили "Рысь".

Ранее "Правда.Ру" передавала мнение Fox News о том, что без России Соединенные Штаты беззащитны перед терроризмом.

Америка слишком увлечена идеями маккартизма и охотой на ведьм, чтобы понять: Россия — не враг, а союзник. Прежде всего — в борьбе с терроризмом. Об этом заявил ведущий Fox News Карлсон Такер. По его словам, Штаты могли бы извлечь пользу из сотрудничества с РФ, ведь у нее большой опыт. Журналист приводит в пример то, что России пришлось столкнуться с мятежными действиями исламистов в Чечне, а также с многочисленными терактами. Говорит он и об успешной операции нашей страны в Сирии.

"Нравятся вам русские или нет, но они, и правда, активно борются с исламистами. Иными словами, в этой отдельно взятой чрезвычайно значимой сфере Россия — наш союзник", — говорит Такер.

Охоту на ведьм он называет развлечением, которому все предаются время от времени. Однако в настоящем оно сильно вредит безопасности Америки. Журналист напомнил о недавнем теракте в Манчестере. Пока США охотятся на Россию, террористы, уничтожить которых можно лишь совместными усилиями, охотятся на весь мир.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещенная в России организация).

После случившегося в Великобритании было предложено вернуть смертную казнь за преступления, связанные с терроризмом.