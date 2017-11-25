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Источник Правда.Ру

Popular Mechanics о подлодках "Лайка": экзотические морские существа

Силовые структуры » Министерство обороны

В России создают новую атомную подводную лодку (АПЛ). Это совершенно новый класс субмарин, которые составят серьезную конкуренцию западным образцам. Такое мнение выразили авторы статьи в издании Popular Mechanics.

Атомный подводный ракетоносец «Князь Владимир» будет спущен на воду 17 ноября

"Новая подводная лодка класса "Лайка", названная в честь породы сибирских снежных собак, является первой атомной субмариной России за почти 50 лет, ее разработка ведется с чистого листа", — отмечают авторы Popular Mechanics.

Подводный флот - крайне полезный инструмент в соперничестве с Западом

По мнению обозревателей, даже несмотря на отсутствие полной информации о характеристиках подводного корабля "Лайка", сам факт того, что в России ведутся такие работы, примечателен. Москва стремится усилить свой подводный флот, который и сегодня является одним из самых крупных, к тому же даже те субмарины, которые были построены в СССР, сегодня дадут фору многим западным кораблям.

"Подводные силы РФ в последние годы получили новые корабли, в том числе новые подводные лодки класса "Борей" и субмарины класса "Ясень". Как и СССР, Россия считает подводный флот крайне полезным инструментом в соперничестве с Западом, поскольку он представляет огромную угрозу американским авианосцам и угрожает судоходству противника", — добавляют американские аналитики.

"Лайки" будут оснащены новейшими технологиями и дизайном

Новые российские "Лайки", по мнению обозревателей журнала, будут оснащены новейшими технологиями. Кроме того, у новой подлодки будет интересный дизайн, сильно отличающийся от того, что делается во всем мире.

"Российские подводные лодки, как правило, имеют более толстые и широкие корпуса по сравнению с западными кораблями. В результате внешне они больше похожи на экзотических морских существ, чем их американские, британские и французские аналоги", — выразили свое мнение эксперты Popular Mechanics.

И ранее западные СМИ публиковали материалы, посвященные новым подлодкам России. В частности, "Правда.Ру" цитировала публикации издания Daily Mail о ракетоносце "Князь Владимир", размещенной в ноябре 2017 года

Репортаж о нем был размещен, в частности, в Daily Mail, Daily Express и Daily Star.

Daily Mail называет подлодку "самой смертоносной субмариной в мире". Отмечается, что "Князь Владимир" оснащен 20 межконтинентальными баллистическими ракетами Р-30 "Булава", которые имеют разделяющиеся боеголовки мощностью по 150 килотонн каждая. На самом деле ракет всего 16.

Подводная лодка способна запускать ракеты на расстояние до 9,3 тысячи километров и имеет рабочую глубину погружения до 400 метров, что делает ее практически невидимой для локаторов, подчеркивает издание.

СМИ пишут, что американский конкурент "Князя Владимира" — субмарина "Огайо" — несет 24 баллистические ракеты Trident II, которые имеют, меньшую дальность поражения, при этом у подлодки меньше рабочая глубина.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев заявил о том, что научно-исследовательская работа (НИР) по проекту многоцелевых атомных подлодок проекта "Хаски" будет закончена в следующем году.

Королев на церемонии спуска на воду подлодки "Князь Владимир сказал:

"Давайте мы сначала закончим НИР по этой теме в следующем году, а потом будет ясен эскизный проект, от него перейдем к техническому. Решение будем принимать по результатам приёма НИР".

В то же время Boeing и Lockheed Martin получили контракты на разработку гигантской подлодки, спектр задач которой значительно превосходит остальные субмарины.

Одна из главных задач конструкторов — поиск инженерных и технических решений, которые позволили бы в короткие сроки и с минимальными затратами организовать производство беспилотной подводной лодки "Orca" ("Касатка"), которая сможет преодолевать максимальные расстояния за короткое время.

Темы лайка иносми подлодки
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