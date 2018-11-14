ФСИН будет кормить заключенных на 100 рублей в день

Федеральная служба исполнения наказания Российской Федерации собирается и дальше экономить на питании заключенных в российских тюрьмах.

Так, об этом общественности сообщил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко. По его словам, российское ведомство обратилось за помощью к специалистам-диетологам. Эксперты провели точные расчеты, сообщает Валерий Максименко, и выяснили, сколько нужно денег на питание заключенных в разных регионах страны.

Заместитель главы ФСИН отметил, что отдельно было подсчитано то, сколько калорий необходимо мужчине, женщине, несовершеннолетнему или же больному человеку. К этому вопросу, считает Валерий Максименко, необходимо подходить со всей серьезностью. Так, указал Максименко, в этом году на питание заключенным в российских тюрьмах было выделено 15 миллиардов рублей. А всего лишь несколько лет назад, подчеркивает Максименко, государство выделяло на это свыше двух десятков миллиардов рублей.

На сегодняшний день, отметим, расходы на питание арестантов составляют 72 рубля в день.

Пока одни заключенные в российских тюрьмах питаются на 72 рубля в день, другие, что называется, шикуют. Ранее стало известно о том, что Вячеслав Цеповяз, причастный к массовому убийству 12 человек, отбывая срок в тюрьме, ел шашлыки, крабов и свободно пользовался мобильным телефоном. О том, что Цеповяз жил там в шикарных условиях, средствам массовой информации поведал бывший его сокамерник.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в одной из исправительных колоний Омской области заключенные устроили самый настоящий бунт. С драками, неповиновением и транспарантом, на котором большими буквами было написано одно-единственное слово: "Спасите".

Фото: Fotodom. ru

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