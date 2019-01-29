Немецкие СМИ: армия Германии испытывает острую нехватку вооружения

Уполномоченный официального Берлина по делам армии Германии Ханс-Петер Бартельс рассказал общественности о серьезных проблемах, что испытывают немецкие вооруженные силы.

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Так, по словам Ханс-Петера Бартельса, современная немецкая армия испытывает острую нехватку вооружения. Более того, вооруженные силы Германии, уверен Бартельс, страдают от неквалифицированного офицерского персонала и, как следствие, некачественного управления.

Также уполномоченный официального Берлина по делам армии Германии указал на то, что набор солдат в стране находится на рекордно низком уровне. Так, указывает Ханс-Петер Бартельс, в минувшем году численность немецкой армии увеличилась на четыре тысячи человек. Но это, сетует Бартельс, в подавляющем большинстве случаев лишь благодаря продлению уже существующих контрактов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, согласно все тем же немецким средствам массовой информации, лишь треть танков современной Германии готова к войне. И речь, что любопытно, идет не о старых военных машинах, а о новых, лишь недавно вступивших в непосредственную эксплуатацию.

Также "Правда.Ру" писала о том, что авторитетное американское издание составило список самых мощных армий современной Европы. Германия в рейтинге, несмотря на все свои проблемы, заняла пятую строчку.

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