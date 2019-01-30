CNBC: хакеры из России и Китая могут вывести из строя всю американскую инфраструктуру

Спецслужбы Соединенных Штатов Америки опасаются, что Российская Федерация и Китайская народная республика могут вывести из строя все ключевые объекты американской инфраструктуры.

Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

Так, указывают представители американского телевизионного канала, недавно в правительстве США прошли слушания по ключевым вызовам, которые стоят на сегодняшний день перед страной. Речь, отмечается, шла и о возможных кибератаках в отношении Соединенных Штатов Америки.

На заседании выступали члены всех главных американских спецслужб — ЦРУ, ФБР, АНБ, а также специалисты национальной разведки. Все они уделили внимание возможным кибератакам со стороны России и Китая. Так, указали главы спецслужб, Москва и Пекин имеют возможности вывести из строя все ключевые объекты американский инфраструктуры — например, энергосети или же газопроводы.

Китайская народная республика, по мнению представителей правительства США, год от года развивает свои и без того примечательные кибертехнические возможности. Российская Федерация, указали американские эксперты, доказала свою состоятельность в этой сфере рядом кибератак, которые она, по данным разведки США, якобы в течение последних лет неоднократно совершала в отношении Украины.

Любопытно, что в США опасаются не только российских и китайских хакеров, а также специалистов подобного профиля из Северной Кореи и Ирана. Так, главы американских спецслужб на прошедшем заседании обращали внимание коллег и на эти государства.

В последние годы мировая общественность и средства массовой информации все чаще говорят о противостоянии Российской Федерации и Китайской народной республики с одной стороны и Соединенных Штатов Америки с другой. Так, например, ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское издание The National Interest спрогнозировало ход открытого вооруженного противостояния между ними. Примечательно, что, по мнению экспертов, Россия и Китай совместными усилиями без труда одолеют всю американскую авиацию.

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