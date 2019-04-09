Сражения до последнего патрона, или как Гитлер приказал своему генералу покончить с жизнью

Красноармейцы уже вплотную подобрались к бункеру Фридриха Паулюса, который командовал немецкими соединениями под Сталинградом, когда тот получил новое звание — генерал-фельдмаршал. Это был недвусмысленный намек от Адольфа Гитлера на необходимость предпринимать какие-то действия.

Приказ из ставки пришел однозначный — армия должна защищать свои территории до последнего патрона, не сдаваясь ни на секунду. Гитлер говорил об этом постоянно, как косвенно, так и прямо. Однако понимать его можно двусмысленно — "до последнего патрона".

Например, один из немецких командующих, Рихард Штемпель и другие ему подчиненные сражались до самого конца, а затем покончили жизнь самоубийством.

Необычным образом приказ понял Алексндер фон Хартманн. Он отправился на передовую к своим подчиненным, дабы не попасть в плен. На передовых позициях Хартманн получил смертельное ранение и сразу же погиб.

А вот Моритц фон Дреббер сдался советской армии вместе с немногочисленными остатками своего войска. У них просто закончились припасы. На допросе он признался, что вести дальнейшее сопротивление не имело смысла.

Новоиспеченному генерал-фельдмаршалу Паулюсу предоставлялось на выбор три варианта трактовки фразы фюрера. В январе он передал командование Артуру Шмидту. В конце января 1943-го командование передало Гитлеру сообщение с поздравлением по поводу очередной годовщины прихода к власти фюрера, а также рассказ о ситуации под Сталинградом.

После этого сообщения Гитлер присвоил Паулюсу звание генерал-фельдмаршала. Многие считают, что это был прямой приказ совершить самоубийство. В таком звании ни один немец еще не сдавался и не попадал в плен.

Однако вскоре 6-я армия вступила в переговоры с советскими командующими. Паулюс не собирался добровольно уходить из жизни. Он не имел дела ни с какими документами, а уж тем более ничего не подписывал. Таким образом, можно формально утверждать, что он боролся до самого конца.

Мыслей о массовом суициде в подвале "Универмага" в Сталинграде, где сидел Паулюс, не было. Еще за несколько дней до этого Фритц Роске устанавливал контакты с советскими войсками.

Однако советская пропаганда уже распространяла сообщения о том, что остатки армии Паулюса окружены и сдались. В то же время Гитлер ожидал услышать новость о том, что Паулюс погиб. Но такого сообщения не поступало. А вскоре пришло сообщение о том, что бывший командующий одной из немецких армий попал в плен!

Адольф Гитлер находился вне себя от ярости. Он считал, что Паулюс поступил как трус и предатель. Он считал, что весь командный состав должен был выстроиться в ряд и застрелиться самым последним патроном.

Фото: Pravda. Ru

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