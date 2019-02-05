На капитана задержанного японского судна возбудили административное дело

В отношении капитана японского судна, задержанного российскими пограничниками, возбуждено административное дело за нарушение правил и требований рыболовства в территориальных водах России. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
Рыболовная шхуна "Нисино-мару 68" было задержано в Японском море 30 января. На борту японского судна пограничники обнаружили и затем изъяли более 7,5 тонн живого краба на сумму около 39 миллионов рублей. Сообщается, что причиной задержания стало отсутствие у экипажа необходимых разрешений на ведение добычи в исключительной экономической зоне РФ. Позднее, судно и экипаж, который составил 10 человек, доставили в порт Находки, где они и находятся на данный момент.
Напомним, что похожий случай произошел в начале января. Тогда российские пограничники задержали в районе острова Кунашир два японских рыболовных судна, которые вели промысел без разрешающих документов, и потребовали заплатить штраф на месте. В связи с этим МИД Японии выразил официальный протест, назвал действия российской пограничной службы "неприемлемыми".
Ранее, "Правда.Ру" писала о том, что японские журналисты назвали четыре российских острова идеальным местом для размещения ракет Соединенных Штатов. По их мнению, это позволит защитить Японию и США от баллистических ракет КНДР.
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