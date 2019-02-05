Немецкие СМИ: у армии Германии нет исправной техники, кроме велосипедов

На сегодняшний день армия Германии может похвастаться лишь велосипедами. Остальная немецкая техника неисправна.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

Так, сообщают авторы материала, недавно глава Министерства обороны Германии Урсула фон дер Ляйен посетила одну из воинских частей в городе Дрезден. Глава немецкого оборонного ведомства подарила местным солдатам несколько десятков горных велосипедов. Немецкие солдаты, считают в Bild, верхом на них, а не в танках и самолетах, выглядят странно.

Однако, резюмируют немецкие журналисты, это наглядно иллюстрирует состояние армии в стране. Военная техника Германии, пишут авторы материала, по большей части неисправна. Ни танки, ни самолеты, ни корабли к войне не готовы. Теперь же, пишут в Bild, у немецких солдат есть хотя бы новые горные велосипеды.

Их, отмечают немецкие средства массовой информации, глава Министерства обороны Германии подарила воинской части для того, чтобы тамошние служащие имели возможность заниматься спортом.

Примечательно, что Урсула фон дер Ляйен все-таки пообещала воинский части в Дрездене 50 миллионов евро на строительство казарм и закупку новой техники.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что авторитетный западный новостной портал составил список мощнейших армий мира. Германии, что примечательно, досталась лишь десятая строчка рейтинга. На первое место же эксперты поставили армию Соединенных Штатов Америки.

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