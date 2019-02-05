Немецкие СМИ: у армии Германии нет исправной техники, кроме велосипедов

На сегодняшний день армия Германии может похвастаться лишь велосипедами. Остальная немецкая техника неисправна.
Об этом пишет немецкое издание Bild.
Так, сообщают авторы материала, недавно глава Министерства обороны Германии Урсула фон дер Ляйен посетила одну из воинских частей в городе Дрезден. Глава немецкого оборонного ведомства подарила местным солдатам несколько десятков горных велосипедов. Немецкие солдаты, считают в Bild, верхом на них, а не в танках и самолетах, выглядят странно.
Однако, резюмируют немецкие журналисты, это наглядно иллюстрирует состояние армии в стране. Военная техника Германии, пишут авторы материала, по большей части неисправна. Ни танки, ни самолеты, ни корабли к войне не готовы. Теперь же, пишут в Bild, у немецких солдат есть хотя бы новые горные велосипеды.
Их, отмечают немецкие средства массовой информации, глава Министерства обороны Германии подарила воинской части для того, чтобы тамошние служащие имели возможность заниматься спортом.
Примечательно, что Урсула фон дер Ляйен все-таки пообещала воинский части в Дрездене 50 миллионов евро на строительство казарм и закупку новой техники.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что авторитетный западный новостной портал составил список мощнейших армий мира. Германии, что примечательно, досталась лишь десятая строчка рейтинга. На первое место же эксперты поставили армию Соединенных Штатов Америки.
Читайте также:
Немецкие СМИ: армия Германии — армия слабаков
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Для российской армии разрабатывают новейший экзоскелет "Сотник", в который войдут элементы вооружения третьего поколения, чтобы увеличить боевую мощь армии.
Действующая украинская власть намерена и дальше развивать национальную экономику, поднимать уровень жизни местных жителей и повышать их реальное благосостояние.
Сталинградская битва - самое масштабное сражение Второй мировой войны, яркое свидетельство героизма советского народа… Издано столько книг, снято столько лент, что кажется, все о ней известно. Но "Правда.Ру" разыскала некоторые факты о грандиозном сражении, которые нечасто упоминались в широкой прессе. Итак, неизвестная Сталинградская битва...
Политолог Кату Арконада назвала 10 ложных утверждений о Венесуэле, которые являются главным оружием Запада в гибридной войне против этой страны.