Посол РФ в Иране назвал "уткой" сообщения о боях пророссийских и проиранских сил в Сирии

5 февраля российский посол в Иране опроверг информацию о конфликте между иранскими и российскими военными группировками в Сирии. Леван Джагарян отметил, что военные ведомства России, Ирана и Турции постоянно взаимодействуют для обеспечения безопасности в регионе.
"Я призываю здравомыслящих людей не поддаваться на такого рода провокации. Иранский и российский народ воюют вместе, чтобы принести мир на эти земли. Новость о столкновении наших сил — не более чем фейк", — сказал Джагарян.
Леван Джагарян сообщил, что иранская сторона с пониманием относиться к диалогу Москвы и Анкары. Поэтому Кремль не имеет ничего против взаимодействую Тегерана и Анкары, так как это подразумевает астанинский формат. Российский посол подчеркнул, что никакая третья сторона не сможет разрушить трехстороннее сотрудничество России, Турции и Ирана по Сирии.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как США собирались полностью вывести военный контингент в Сирии, но передумали и оставили часть войск на юге страны.
Фото: mil. ru
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