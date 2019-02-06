ГИБДД Москвы дадут спорткары для задержания "мажоров-стритрейсеров"

В столичном ГИБДД рассматривают вопрос о закупке машин со спортивными двигателями. Об этом рассказал "Российской газете" начальник московского управления инспекции генерал-майор Виктор Коваленко. По его словам, спорткары нужны "чтобы служба могла противостоять стритрейсерам, которые устраивают гонки на дорогах".
В первую очередь такие автомобили предполагается использовать на МКАД, где происходит большое количество ДТП со смертельными исходами.
Кроме того, автопарк инспекции пополнится новыми пикапами. Эти машины будут применяться для буксировки неисправных автомобилей — для этого их оборудуют специальными лебедками. А высота пикапов сделает их хорошо заметными в плотном трафике движения.
Останавливать лихачей будут при помощи нового устройства, получившего название "Барракуда". Это полоска с толстыми шипами, которую бросают под колеса двигающейся машины для ее остановки.
В ГИБДД считают, что стритрейсеры противопоставляют себя обществу. Ранее "Правда.Ру" сообщала о "дуэли" между автоинспекцией и нелегальными гонщиками.
Источник фото: МВД.рф
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