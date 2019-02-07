НАТО начало создание истребителя шестого поколения против Су-57

Министерства обороны Франции и Германии подписали соглашение по созданию истребителя шестого поколения.
Об этом сообщает глобальный новостной веб-сайт Defense News.
Согласно предоставленной веб-сайтом информации, проект будет носить название Future Combat Air System. Известно, отмечают в Defense News, и сумма подписанного соглашения между Берлином и Парижем. Так, пишут авторы материала, по предварительным оценкам создание истребителя шестого поколения обойдется странам НАТО примерно в 65-75 миллионов евро.
Отмечается, что новый истребитель должен стать заменой устаревшим французским истребителям четвертого поколения "Рафаль" и немецким "Еврофайтер Тайфун".
Рабочая группа из Германии и Франции сообщает, что новое военное воздушное судно будет оснащено современными технологиями малозаметности, системой самостоятельного определения целей и боевым лазерным оружием.
Напомним, что Су-57, находящийся на вооружении Российской Федерации с 2018 года, считается истребителем пятого поколения.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что авторитетное западное новостное издание составило список самых могущественных армий мира. Примечательно, что в данном рейтинге нашлось место лишь 8 странам-участницам Североатлантического альянса.
Фото: US Air Force
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