Депутат Госдумы назвал законным ввод советских войск в Афганистан

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне Александр Шерин рассказал агентству РИА Новости о том, что считает присутствие советских военных в Афганистане законным.

По словам депутата, присутствия советских солдат потребовало законно избранное правительство Афганистана, также, как и правительство Сирии, которое попросило военной помощи у России.

Напомним, ранее в комитете по обороне поддержали инициативу о переоценке ввода советских войск в Афганистан. Парламентарии хотят прекратить моральное и политическое осуждение решение о вводе ограниченного военного контингента в Афганистан.

"Условия, которые привели к вооруженному конфликту в Афганистане были аналогичны тому, что сейчас происходит в Сирии. Маджахеды взбунтовались и решили свергнуть законно избранное правительство Афганистана. Поэтому местные власти попросили помощи у Советского Союза", — заявил Александр Шерин. "Российские воины, которые воюют в Сирии не должны опасаться того, что через десятки лет их героические поступки на благо Родины признают ошибкой. И мы не имеем права осуждать тех людей, которые исполняли свой долг в 1979–1989 годах", — считает депутат.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Министерстве иностранных дел РФ считают главной ошибкой при вводе советского контингента в Афганистан. По мнению главы второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, СССР сделали ставку на идеологию не учитывая особенностей местной культуры.

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