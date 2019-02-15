Депутат Госдумы назвал законным ввод советских войск в Афганистан

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне Александр Шерин рассказал агентству РИА Новости о том, что считает присутствие советских военных в Афганистане законным.
По словам депутата, присутствия советских солдат потребовало законно избранное правительство Афганистана, также, как и правительство Сирии, которое попросило военной помощи у России.
Напомним, ранее в комитете по обороне поддержали инициативу о переоценке ввода советских войск в Афганистан. Парламентарии хотят прекратить моральное и политическое осуждение решение о вводе ограниченного военного контингента в Афганистан.
"Условия, которые привели к вооруженному конфликту в Афганистане были аналогичны тому, что сейчас происходит в Сирии. Маджахеды взбунтовались и решили свергнуть законно избранное правительство Афганистана. Поэтому местные власти попросили помощи у Советского Союза", — заявил Александр Шерин.
"Российские воины, которые воюют в Сирии не должны опасаться того, что через десятки лет их героические поступки на благо Родины признают ошибкой. И мы не имеем права осуждать тех людей, которые исполняли свой долг в 1979–1989 годах", — считает депутат.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Министерстве иностранных дел РФ считают главной ошибкой при вводе советского контингента в Афганистан. По мнению главы второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, СССР сделали ставку на идеологию не учитывая особенностей местной культуры.
Читайте также:
В МИД России рассказали о главной ошибке СССР в Афганистане
Афганистан: войска уйдут, а базы останутся?
Афганская война: победа или поражение?
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Между делами Скрипаля и Гебрева нет никакой связи, просто наши "хотят известности", заявил болгарский генерал, бывший чиновник спецслужб Тодор Бояджиев.
Представитель от США на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что антироссийские санкции не будут сняты, пока Россия не вернет Украине Крым и Донбасс.
В ряде регионов страны ФСБ и ФНС начали выемки документов на агропредприятиях.
Президент Сооронбай Жээнбеков российских пограничников на китайско-киргизскую границу не пустит, уверен эксперт "Правды.Ру".