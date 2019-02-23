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Источник Правда.Ру

МВД проверит полицейских, пригласивших стриптизершу на корпоратив

Силовые структуры » МВД

Министерство внутренних дел Бурятии проведет служебную проверку после того, как в сети появилась информация о том, что сотрудники одного из местных отделов полиции Улан-Удэ пригласили стриптизершу на корпоратив, посвященный Дню защитника Отечества. Об этом сообщает "Московский комсомолец". 

МВД проверит полицейских, пригласивших стриптизершу на корпоратив. 399457.jpeg

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе "Омбудсмен полиции" был размещен анонимный ролик под названием "Все, что тебе нужно знать про корпоративы в МВД к 23-му". На записи видно, как обнаженная девушка танцует стриптиз перед сотрудниками отдела. 

В издании отмечают, что в пресс-службе МВД пообещали проверить инцидент. "Будут установлены должностные лица, нарушившие служебную дисциплину и нормы профессиональной этики", - сказали в ведомстве и пообещали привлечь виновных к строгой  дисциплинарной ответственности. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в МВД России разработали любопытную систему премирования россиян за содействие в раскрытии преступлений. За предоставление информации сотрудникам правоохранительных органов, которая может помочь следствию, гражданин получит до 10 миллионов рублей. В ведомстве считают, что это поспособствует россиянам активнее помогать полиции.

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Темы МВД полиция Бурятия стриптиз
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