Самолет-разведчик Соединенных Штатов Америки OC-135B проведет над территорией Российской Федерации еще один наблюдательный полет.
Случится это в самое ближайшее время — в период с 25 февраля по 2 марта.
Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Так, сообщают в российском оборонном ведомстве, американский самолет-разведчик вылетит с одного из аэродромов в Хабаровском крае. На его борту, что примечательно, будут присутствовать не только американские специалисты, но также представители Министерств обороны России и Великобритании.
Напомним, что буквально несколько дней назад OC-135B уже пролетал над Россией. Западные мониторинговые порталы заметили самолет США в небе над Читой.
И прошлый, и грядущий полеты американского самолета-разведчика, сообщает Министерство обороны Российской Федерации, проходят в рамках "Договора по открытому небу". Это соглашение, напомним, в далеком 1992 году подписали 23 мировых государства. Цель этого соглашения заключается в укреплении доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.
На сегодняшний деть, отметим, странами-участницами "Договора по открытому небу" являются 32 мировых государства.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в главную морскую базу современной Украины — порт в Одессе — вошел эсминец Соединенных Штатов Америки. На его борту — больше полусотни боевых крылатых ракет, способных долететь из Черного моря до самого Урала.
Фото: Википедия.
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