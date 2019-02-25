Россия снова пустит самолет-разведчик США на свою территорию

Самолет-разведчик Соединенных Штатов Америки OC-135B проведет над территорией Российской Федерации еще один наблюдательный полет.

Случится это в самое ближайшее время — в период с 25 февраля по 2 марта.

Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Так, сообщают в российском оборонном ведомстве, американский самолет-разведчик вылетит с одного из аэродромов в Хабаровском крае. На его борту, что примечательно, будут присутствовать не только американские специалисты, но также представители Министерств обороны России и Великобритании.

Напомним, что буквально несколько дней назад OC-135B уже пролетал над Россией. Западные мониторинговые порталы заметили самолет США в небе над Читой.

И прошлый, и грядущий полеты американского самолета-разведчика, сообщает Министерство обороны Российской Федерации, проходят в рамках "Договора по открытому небу". Это соглашение, напомним, в далеком 1992 году подписали 23 мировых государства. Цель этого соглашения заключается в укреплении доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

На сегодняшний деть, отметим, странами-участницами "Договора по открытому небу" являются 32 мировых государства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в главную морскую базу современной Украины — порт в Одессе — вошел эсминец Соединенных Штатов Америки. На его борту — больше полусотни боевых крылатых ракет, способных долететь из Черного моря до самого Урала.

Фото: Википедия.

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