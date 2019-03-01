Путину показали новейшее оружие: президента заинтересовал электрошокер

Незадолго до начала заседания коллегии МВД, которое состоялась в минувший четверг, президенту РФ Владимиру Путину показали несколько оружейных новинок. Как сообщают СМИ, российский лидер высоко оценил пистолет-электрошокер, рассчитанный на пять зарядов.

Отмечается, что данное устройство можно использовать на расстоянии до 6 метров. Разработчики уверяют, что нанести серьезный вред здоровью это оружие не сможет.

Точного ответа на вопрос о том, против кого будет использоваться данная новинка, не было. Представители силовых структур подчеркнули, что обеспечение таким оружием охранников правопорядка значительно облегчит их работу.

Ветеран внутренних войск МВД Антон Белоцкий сказал, что использование подобной новинки — это настоящая находка для полиции. Раньше приходилось идти на хитрости, используя особый строй "черепаху", а теперь организаторов беспорядков без труда можно будет нейтрализовать, при этом избежав серьезных травм и паники.

Известно, что российских полицейских снабдят новыми пистолетами-электрошокерами уже в самое ближайшее время.

Фото: соцсети

Читайте также:

Безобидное и убийственное травматическое оружие

Путин обозначил цели внешней политики России

Российских полицейских снабдят более гуманными шокерами