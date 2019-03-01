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ЧВК «Вагнера» в Индии? Афериста Евгения Шабаева разыграли пранкеры

Силовые структуры

 

ЧВК «Вагнера» в Индии? Афериста Евгения Шабаева разыграли пранкеры. 399855.jpeg

В сети появилась аудиозапись телефонного розыгрыша афериста Евгения Шабаева. Послушав ее, становится ясно, что мошенник готов на все ради внимания к своей персоне. Ради цитирования в СМИ он выдумывает истории буквально на ходу.

Пранкер позвонила Шабаеву и назвалась спецкором агентства France Press. Затем она спросила о подробностях присутствия некой ЧВК Вагнера в Индии. Страна была выбрана наугад.

«Слушайте, есть вопрос небольшой. Не знаю, в курсе вы или нет, в Дели уже приземлился российский самолет Ил-76, может у вас есть какая-то информация об отправке туда ЧВК «Вагнера»?»

С таким же успехом можно было спросить и про присутствие мифической ЧВК на Марсе. Интересно, смог бы Шабаев с его высоким интеллектом догадаться, что это розыгрыш?

В чем в чем, а во вранье Шабаев мастак. Представляется «военным экспертом» и рассказывает истории собственного сочинения таким СМИ, как «Эхо Москвы», «Дождь», «Собеседник».

В январе Шабаев, например, сообщал о присутствии «российской ЧВК» в Южной Америке. Он утверждал, что в Венесуэлу якобы отправились 400 бойцов «Вагнера».

Шабаева не смутило, что его информацию опровергли не только в Венесуэле и Москве, но даже в США. Сам Евгений до сих пор держится своих слов и не собирается извиниться за ложь. Вероятно, это и спровоцировало пранкеров позвонить Шабаеву. Им стало интересно, насколько далеко может зайти казак-самозванец в своих выдумках.

Оказалось, что очень далеко. Этот «военный эксперт» не служил в армии ни дня и не имеет никакого военного опыта. Именно поэтому он не начал свой ответ с того, что ВВС Индии закупают технику российского производства.

Индией ранее закуплены 24 единицы Ил-76МД и три Ил-76ТД, произведённые в РФ. Так что в небе над Дели летают российские самолеты, и в этом нет ничего удивительного.

На вопрос «спецкора» Шабаев две минуты нес бессвязный бред о том, что  ЧВК «Вагнера» наняли в КНР. По его словам, с ее помощью в Китае решили предотвратить ядерный конфликт между Индией и Пакистаном.

Аудиозапись безумного интервью начали распространять в Telegram. Например, авторы канала «Мюсли Ларова» предложили спросить у Шабаева про гибель Марсохода Opportunity, не причастна ли и тут какая-нибудь ЧВК? А на канале Astra Militarum ему посоветовали меньше пить, чтобы реже мерещились зеленые человечки.

Прокомментировал запись и член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев:

«Очень хорошо, что разоблачили этого фантазера, - считает собеседник ФАН. - Надо этот вопрос закреплять и проучивать таких как Шабаев. Ему нравится думать, что он источник информации, что на него ссылаются. Но вопрос-то в том, какое отношение они имеет к информации? Разве проверенную и подтвержденную информацию он может где-то получить? Конечно же, нет».

Эксперт также отметил, что, по словам Шабаева, российские ЧВК могут быть абсолютно в любой стране. Ему везде мерещатся бойцы ЧВК.

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Темы индия пранкеры чвк вагнер евгений шабаев
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