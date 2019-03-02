Россия ответит на шаги США по милитаризации космоса

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявил, что российской стороне необходимо принять во внимание шаги Соединенных Штатов Америки по милитаризации космического пространства.

Так, указал Валерий Герасимов, в последнее время США неоднократно заявляют о том, что хотят использовать космос в военных целях. Определенные шаги, заявил глава Генштаба Вооруженных сил РФ, Соединенные Штаты Америки в этом направлении уже сделали. Так, например, пояснил он, в ближайшее время Министерство обороны США создаст Космические силы.

Это приведет, уверен Валерий Герасимов, к милитаризации космического пространства и, как следствие, резкому обострению военно-политической обстановки в мире. Российской Федерации, указал Герасимов, нельзя оставлять действия Соединенных Штатов Америки без внимания.

Необходимо, подчеркнул глава Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, ответить на действия главного геополитического противника на сегодняшний день "зеркальными и ассиметричными методами".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент США Дональд Трамп подписал меморандум о создании Космических войск. Они будут входить в состав министерства Военно-воздушных сил США.

Фото: mil. ru.

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