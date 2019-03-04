Индия и Пакистан обменялись очередными ударами в Кашмире

Вооруженные силы Пакистана и Индии вновь открыли огонь по позициям друг друга сегодня утром, 4 марта. Как и в предыдущих случаях, перестрелка произошла в Кашмире.

Представитель Министерства обороны Индии Девендер Ананд заявил, что военные Пакистана первыми нарушили режим прекращения огня, обстреляв сектор Акнур. Также он отметил, что со стороны Индии не было никаких проявлений агрессии, поэтому причин для начала стрельбы не было.

Известно, что обстрел индийских позиций начался в 00:30 по московскому времени, а остановить перестрелку удалось только к 4:00. О количестве погибших и раненых пока ничего не сообщается.

Напомним, что отношения между странами серьезно пошатнулись и привели к вооруженному столкновению после того, как террорист-смертник взорвал себя в штате Джамму и Кашмир, тем самым убив 45 сотрудников полиции, следовавших до округа Пулвама. Инцидент произошел 14 февраля, и уже 26 числа ВВС Индии ответили на акт агрессии, нанеся удар по военному лагерю «Джаиш-е-Мухаммад» в Кашмире. Военно-воздушные силы Пакистана так же не стали мириться с произошедшим, сбив 2 индийских военных самолета, которые вторглись в воздушное пространство страны.

Фото: Channi Anand

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