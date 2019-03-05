Медведев: люксембургским огородам российские ракеты не грозят

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев дал интервью изданию Luxemburger Wort. В ходе беседы прозвучал вопрос о том, угрожают ли гиперзвуковые ядерные ракеты России огородам Люксембурга.
Медведев заявил, что никакой угрозы для герцогства со стороны РФ нет, поскольку российские гиперзвуковые ракетные комплексы очень точны и надежны. Помимо этого, по словам главы правительства, Россия не намерена ни на кого нападать и вести против кого-либо боевые действия.
Премьер-министр подчеркнул, что в международной политике Россия старается придерживаться мирного пути и ждет того же от стран блока НАТО. Также Медведев отметил, что спокойнее всем станет тогда, когда Соединенные Штаты Америки решат вернуть свое ядерное вооружение к себе в страну. Кроме того, Европа должна принять в этом непосредственное участие, убрав со своих территорий инфраструктуру, поддерживающую и хранящую ядерное оружие США.
Напомним, что отношения между Россией и Соединенными Штатами обострились после того, как США заявили о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). 4 марта президент России Владимир Путин подписал новый указ, согласно которому РФ так же останавливает соблюдение условий данного договора.
Фото: Pravda.ru
Читайте также:
Медведев рассказал о пользе санкций для России
Выход из ДРСМД: кому выгодна война?
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.
Владимир Познер считает, что бедность россиян связана с отставанием России в производительности труда. Об этом телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.
Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.
Аргентинский турист Диего Итурсарри выложил в сеть 28 видеороликов, в которых он рассказывает о жизни в Венесуэле - отчасти гораздо лучшей, чем в Аргентине.