Китай использует российский танк Т-90С в качестве мишени на военных учениях

В качестве мишени для проведения военных учений Китай решил использовать современный российский танк Т-90С на колесном шасси. Отмечается, что данная модель на тренировках выступает именно в качестве боевой машины противника.
В Интернете появилась фотография, которая может говорить о том, что Т-90С используют для корректировки и проверки оборудования, установленного на китайских вертолетах и истребителях.
Напомним, что Т-90С - это экспортная модификация российского танка Т-90. В январе военные эксперты издания The National Interest подсчитали, что Т-90С почти в два раза дешевле танка М1 Abrams, который производят в США. Помимо этого, российская боевая машина объединила в себе все достоинства моделей Т-72 и Т-80, что делает ее лучшим представителем подобной военной техники в мире.
Т-90С не оборудован прожекторами «Штора» - данная технология заменена на блоки динамической защиты. Также создатели танка позаботились об экипаже и установили в бронемашине кондиционер.
После выхода на международный рынок Т-90С быстро нашел покупателей. На данный момент больше всех в российском танке заинтересована Индия - туда было поставлено порядка 1000 единиц. Помимо этого, о решении купить Т-90С заявляли Вьетнам и Ирак.
Фото: Pravda.ru
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