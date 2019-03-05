Американцы раскрыли "секрет" "Посейдона"

Военные эксперты из американского издания The National Interest опубликовали статью о том, что российский глубоководный беспилотный аппарат "Посейдон" начали разрабатывать ещё в 1989 году. Такой вывод специалисты сделали на основе изученных ранее государственных заказов.

Автором статьи стал известный эксперт Чарли Гао. Он пояснил, что отслеживал российские госзаказы с индексом ГРАУ 2М39, который присвоен "Посейдону". Гао заявил, что реактор для «Статус-6» начали создавать еще при правлении Ельцина - в 1992 году.

Военный эксперт отметил, что тогда проект называли "Скиф", а первые его гидродинамические испытания прошли в первые годы этого столетия. А вот полноценное тестирование разработки, по словам Гао, начались в 2008 году.

Стоит отметить, что некоторые фото с места проведения испытаний попали в Интернет в начале 2010-х годов, но, глядя на них, нельзя было точно сказать, какую именно разработку тестируют военные.

Изучая вопрос далее, Чарли Гао пришел к выводу, что разрабатываемая сейчас подлодка «Белгород», скорее всего, станет носителем "Посейдона". Также он отметил, что введут «Посейдон» в эксплуатацию уже довольно скоро.

Напомним, что впервые информация о подводном беспилотном аппарате "Посейдон" была озвучена в 2018 году президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер подчеркнул, что "Посейдон" имеет возможность передвигаться на больших глубинах со скоростью, которая намного превышает скорость всех существующих на данный момент подводных лодок.

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