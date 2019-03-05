Новые катера Росгвардии заступили на дежурство в Керчи

Представители пресс-службы Росгвардии рассказали о том, что два новых катера транспортно-десантного назначения БК-16 из Севастополя перешли в Керчь для дежурства. Основная задача экипажей прибывших катеров - охрана крымских берегов. Отмечается, что оба катера прошли все необходимые испытания и уже начали охрану берегов полуострова.
Передавали катера под руководство Росгвардии во время специально организованной торжественной церемонии, которой руководил глава управления объектов охраны на водных территориях Росгвардии Андрей Шатаев.
Напомним, что российские катера БК-16 предназначены для транспортировки 24 человек. Они оборудованы современными средствами навигации, а также высокотехнологичными радиотехническими системами. Все это позволяет катерам передвигаться в любых направлениях и при любой погоде. Катера позволят Росгвардии оперативно высаживать десант, вести патрулирование акватории Черного моря и принимать участие в поисково-спасательных операциях. Помимо этого, максимальная скорость БК-16 - 80 километров в час, что позволяет данным катерам быстро маневрировать и достигать назначенной точки.
Фото: EuroYachting
Читайте также:
Задачи Росгвардии в новом году
Росгвардия получит минометы для разгона "Майданов"
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.
Владимир Познер считает, что бедность россиян связана с отставанием России в производительности труда. Об этом телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.
Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.
В Эстонии проживает около 30 процентов русскоговорящих, 12 процентов могут голосовать. Но не нашлось лидеров, за которых им можно было бы голосовать, которые стали бы защищать их интересы. Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.