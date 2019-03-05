Новые катера Росгвардии заступили на дежурство в Керчи

Представители пресс-службы Росгвардии рассказали о том, что два новых катера транспортно-десантного назначения БК-16 из Севастополя перешли в Керчь для дежурства. Основная задача экипажей прибывших катеров - охрана крымских берегов. Отмечается, что оба катера прошли все необходимые испытания и уже начали охрану берегов полуострова.

Передавали катера под руководство Росгвардии во время специально организованной торжественной церемонии, которой руководил глава управления объектов охраны на водных территориях Росгвардии Андрей Шатаев.

Напомним, что российские катера БК-16 предназначены для транспортировки 24 человек. Они оборудованы современными средствами навигации, а также высокотехнологичными радиотехническими системами. Все это позволяет катерам передвигаться в любых направлениях и при любой погоде. Катера позволят Росгвардии оперативно высаживать десант, вести патрулирование акватории Черного моря и принимать участие в поисково-спасательных операциях. Помимо этого, максимальная скорость БК-16 - 80 километров в час, что позволяет данным катерам быстро маневрировать и достигать назначенной точки.

Фото: EuroYachting

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