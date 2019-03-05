РФ обучит китайских военных для второго полка С-400

Китайские военнослужащие из Народной освободительной армии прибудут в РФ для прохождения обучения работе с системами ПВО С-400 Триумф. Отмечается, что всего в России приедут 100 военных, а изучать С-400 они будут с марта по июнь этого года. Солдат Китая научат эксплуатировать систему и эффективно ее применять в боевых действиях. Напомним, что передать данные системы ПВО Китаю Россия собирается во втором полугодии 2019 года.

Стоит отметить, что именно Китайская Народная Республика первой заинтересовалась в покупке у России систем противовоздушной обороны С-400. И уже в 2014 году страны заключили договор, согласно которому РФ обязана передать не менее 6 установок ПВО Китаю. После этого и другие страны решили купить С-400: Турция, Саудовская Аравия, Индия. Кстати, поставки в Индию начнутся уже в октябре следующего года.

Комплекс противовоздушной обороны С-400 Триумф предназначен для ликвидации существующих сегодня средств воздушно-космического нападения. На вооружение С-400 приняли в апреле 2007 года. Военные эксперты подчеркивают, что такие системы, как Триумф, играют важную роль в развитии оборонного комплекса России.

Фото: Pravda.ru

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