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Источник Правда.Ру

В США сравнили российскую и китайскую военную угрозу

Силовые структуры » Министерство обороны

И Россия, и Китай представляют серьезную угрозу для Соединенных Штатов, считают эксперты американского издания The National Interest.

РФ обучит китайских военных для второго полка С-400. 400033.jpeg

Новый материал обозревателей посвящен отношениям Москвы и Пекина, а также потенциальным угрозам, якобы исходящим от России и Китая. Авторы публикации опираются на мнение исследователей центра правительства США RAND.

The National Interest пишет о том, что, в общем-то, Вашингтону нужно опасаться и Китая, и России. КНР имеет большие амбиции, а Россия, по выражению аналитиков NI, "коварные попытки распространить повсюду свои щупальца".

В итоге аналитики центра RAND, пришли к мнению, что обе страны представляют для ША опасность.

"Россия непослушна, но она нам не ровня. Китай нам ровня, но он послушен", — резюмировали исследователи.

Худшая ситуация для США

Кроме специалистов агентства RAND над тем, кто же все-таки страшнее — Россия или Китай — размышляют и независимые военные аналитики Соединенных Штатов. Они сходятся во мнении, что хуже всего Америке придется в случае объединение усилий двух стран. Тогда американское глобальное лидерство будет разрушено.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о покупке Китаем у России зенитных ракетных комплексов ПВО С-400.

Китайские военнослужащие из Народной освободительной армии прибудут в РФ для прохождения обучения работе с системами ПВО С-400 Триумф. Отмечается, что всего в России приедут 100 военных, а изучать С-400 они будут с марта по июнь этого года. Солдат Китая научат эксплуатировать систему и эффективно ее применять в боевых действиях. Напомним, что передать данные системы ПВО Китаю Россия собирается во втором полугодии 2019 года.

Стоит отметить, что именно Китайская Народная Республика первой заинтересовалась в покупке у России систем противовоздушной обороны С-400. И уже в 2014 году страны заключили договор, согласно которому РФ обязана передать не менее 6 установок ПВО Китаю. После этого и другие страны решили купить С-400: Турция, Саудовская Аравия, Индия. Кстати, поставки в Индию начнутся уже в октябре следующего года.

Комплекс противовоздушной обороны С-400 Триумф предназначен для ликвидации существующих сегодня средств воздушно-космического нападения. На вооружение С-400 приняли в апреле 2007 года. Военные эксперты подчеркивают, что такие системы, как Триумф, играют важную роль в развитии оборонного комплекса России.

Фото: Pravda. ru

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