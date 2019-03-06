Германия приспособит Airbus для слежки за российскими войсками

Немецкие ВВС в скором будущем планируют пополнить ряды своей авиации еще одним самолетом-разведчиком. В издании Süddeutsche Zeitung говорится о том, что для разведки решено использовать доработанную версию самолета Airbus 319.

Отмечается, что новое воздушное судно будет оборудовано специальными компьютерами для обработки данных, усовершенствованными цифровыми камерами и новейшими инфракрасными датчиками. Представители военно-воздушных сил Германии сообщили, что собираются использовать самолет для разведки в воздушном пространстве РФ. Делаться это будет строго в соответствии с правилами, прописанными в ДОН (Договоре об открытом небе).

Стоит заметить, что в последние 22 года у Германии не было своего разведывательного самолета, поэтому властям приходилось одалживать авиацию у стран-союзников.

Напомним, что ДОН был подписан в 1992 году. Участие в договоре приняли 34 страны, каждая из которых получила право на полеты над территориями других государств, участвующих в проекте. Разведка, по большей части, ведется с целью наблюдения за военными объектами.

Фото: соцсети

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