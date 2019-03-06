Германия приспособит Airbus для слежки за российскими войсками

Немецкие ВВС в скором будущем планируют пополнить ряды своей авиации еще одним самолетом-разведчиком. В издании Süddeutsche Zeitung говорится о том, что для разведки решено использовать доработанную версию самолета Airbus 319.
Отмечается, что новое воздушное судно будет оборудовано специальными компьютерами для обработки данных, усовершенствованными цифровыми камерами и новейшими инфракрасными датчиками. Представители военно-воздушных сил Германии сообщили, что собираются использовать самолет для разведки в воздушном пространстве РФ. Делаться это будет строго в соответствии с правилами, прописанными в ДОН (Договоре об открытом небе).
Стоит заметить, что в последние 22 года у Германии не было своего разведывательного самолета, поэтому властям приходилось одалживать авиацию у стран-союзников.
Напомним, что ДОН был подписан в 1992 году. Участие в договоре приняли 34 страны, каждая из которых получила право на полеты над территориями других государств, участвующих в проекте. Разведка, по большей части, ведется с целью наблюдения за военными объектами.
Фото: соцсети
Читайте также:
Разведка США начала расследование по Путину
Германия находится во власти США
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.
Владимир Познер считает, что бедность россиян связана с отставанием России в производительности труда. Об этом телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.
Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.
В Эстонии проживает около 30 процентов русскоговорящих, 12 процентов могут голосовать. Но не нашлось лидеров, за которых им можно было бы голосовать, которые стали бы защищать их интересы. Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.