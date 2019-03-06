Раскрыта уязвимость «Посейдона»

Заместитель президента РАРАН по информационной политике Константин Сивков рассказал, что подводные лодки США вполне могут на довольно большом расстоянии обнаружить новейший российский подводный беспилотный аппарат "Посейдон". Отмечается, что поспособствовать этому может специальный режим шумопеленгования.

Сивков также подчеркнул, что здесь все будет зависеть от самого океана. Его воды могут как увеличить дальность обнаружения цели, издающей шум, так и уменьшить ее. Однако, как считает Сивков, "Посейдон" почти не создает никаких колебаний, а тот ультразвук, который от него исходит, распространяется всего на 2-3 км.

Еще один военный эксперт, капитан третьего ранга Максим Климов, считает, что идеальные условия для обнаружения российского беспилотника создаются на глубине одного километра, поскольку рядом находится ось глубинного подводного звукового канала. Но в разных широтах ось ПЗК находится на разном расстоянии от поверхности воды. Например, в умеренных широтах глубина оси ПЗК уменьшается до 300-450 метров, а в тропических увеличивается до 1-2 километров.

Напомним, что ранее военный эксперт Чарли Гао опубликовал статью, в которой заявил, что разрабатывать "Посейдон" начали еще в 1989 году, а носителем данного беспилотника станет "Белгород". Однако первая достоверная информация прозвучала в 2018 году, когда президент России Владимир Путин рассказал об успешных испытаниях проекта "Посейдон".

Фото: Минобороны РФ

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