КНДР реконструирует свою ракетную базу

Военные эксперты проанализировали полученные 2 марта материалы, снятые после прошедшего в Ханое саммита. Напомним, что на нем Северной Корее и США не удалось достичь каких-либо договоренностей касательно ядерного оружия КНДР.

Судя по собранной информации, корейцы занялись реконструкцией ракетной базы Сохэ, которую в 2018 году начали демонтировать. Добытые снимки показывают, что военные КНДР начали восстанавливать и менять конструкции примерно с 16 февраля. На данный момент на площадке размещены 2 крана и множество строительных материалов.

Отмечается, что на ракетной базе уже приступили к восстановлению вертикального испытательного стенда и рельсов для транспортировки ракет. Однако пока нет достоверной информации о том, для чего КНДР занимается реконструкцией базы, которую уже частично разобрали ранее.

В июне прошлого года американский президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились во время саммита в Сингапуре, где подписали договор, который, как считает глава США, должен был стать основой для прогрессивных отношений между странами. Однако на данный момент власти Северной Кореи выполнили только 2 пункта договора - был уничтожен военный полигон Пхунгери и частично демонтирована ракетная база Сохэ.

Фото: Pravda.ru

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