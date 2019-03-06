Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвукового боевого блока

Представители американского машиностроительного концерна Raytheon рассказали о том, что подписали договор с Пентагоном. Отмечается, что за сумму в 63,3 млн долларов корпорация должна будет разработать гиперзвуковой тактический планирующий крылатый блок.

Разработка будет вестись в рамках государственной программы США Tactical Boost Glide, которая нацелена на усовершенствование американского оружия гиперзвукового типа. Также сотрудники Raytheon отметили, что создание нового блока будет очень важным шагом, поскольку поможет детальнее изучить технологию.

Разработчики пояснили, что новый гиперзвуковой блок будет устанавливаться на ракетные ускорители, которые разгоняются до скорости более 6 000 километров в час. Отделившись от ракеты-носителя, крылатый блок получит возможность самостоятельно совершать маневры в воздухе, направляясь к цели.

Ранее Пентагон сообщал о том, что программа Tactical Boost Glide предполагает проведение наземных и летных испытаний гиперзвукового оружия. Основной целью проекта является разработка современного, надежного и доступного аппарата.

Фото: Pravda.ru

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