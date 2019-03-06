Несмотря на рост числа контрактников Россия не откажется от призыва

Судя по статистике, в России набирает популярность контрактная служба — количество военнослужащих, добровольно идущих в армию, увеличивается. Из-за этого в обществе не раз поднимался вопрос о том, возможно ли отказаться от обязательного призыва.
В Генштабе на этот вопрос ответили категоричным "нет". Евгений Бурдинский, занимающий пост руководителя Главного организационно-мобилизационного отдела Генерального штаба, пояснил, что отказ от данной практики не имеет смысла.
Евгений Бурдинский подчеркнул, что у России до сих пор имеется необходимость наращивать людской ресурс в армии. Кроме того, для этого есть и финансовые возможности, поэтому отказываться от призыва нецелесообразно.
Также отмечается, что за последние семь лет значительно снизилось количество призывников, "бегающих" от военкомата. Их количество снизилось почти в три раза, и за осенний призыв удалось набрать более 130 000 человек. Помимо этого, число "контрактников" так же изменилось — за прошлый год количество подписавших контракт с армией РФ достигло отметки в 350 000 человек.
Показатели медицинских осмотров призывников тоже радуют, поскольку количество "годных" к военной службе увеличилось на семь процентов. Говоря об образовании, можно отметить, что высшее образование есть у 20 процентов призывников, а средне-специальное — у 30 процентов.
Фото: Pravda.Ru
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