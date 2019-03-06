Военные США называют С-400 в Турции "угрозой" для F-35

У американских военных появились новые опасения — поставленные в армию Турции установки С-400 могут разрушить все планы по использованию современных истребителей F-35.
На данный момент Турции было передано два боевых самолета 5 поколения. Однако турецкие военные хотят одновременно пользоваться и российскими системами противовоздушной обороны С-400. Напомним, что Россия и Турция подписали договор о передаче С-400 турецкой армии еще два года назад.
Руководитель Европейского командования американских ВС Кертис Скапорротти считает, что это недопустимо, поскольку российские ПВО более продвинуты в техническом плане.
Такие высказывания звучат не впервые. Ранее командир Военно-воздушных сил Соединенных Штатов заявил, что одновременное использование F-35 и C-400 позволит их пользователям найти уязвимости американских истребителей. Разумеется, блоку НАТО этого не нужно, поэтому данную практику США требуют прекратить.
Помимо этого, представители альянса просят озвучить информацию о том, на протяжении какого времени и как близко боевые самолеты F-35 будут проводить полеты при C-400. Отмечается, что российская ПВО поможет турецкой армии понять, как противостоять американским истребителям. Соответственно, Россия тоже сможет проанализировать полученные данные и получить преимущество.
Фото: Pravda. ru
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