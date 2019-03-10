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Источник Правда.Ру

В России создали новое ослепляющее оружие

Силовые структуры » Министерство обороны

Телеканал "Звезда" опубликовал сюжет о новой корабельной станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин". На данный момент новейшая корабельная станция проходит испытания в Санкт-Петербурге на заводе холдинга "Росэлектроника".

В России создали новое ослепляющее оружие. 400320.jpeg

Уникальность новой разработки заключается в нейтрализации вражеские прицелы, ПНВ, дальномеры, а также различные системы противотанковых управляемых ракет. Дальность действия станции "Филин" — 5 километров.

Корабельная станция "Филин" представляет собой мощнейший прожектор, который ослепляет все средства наведения. Начальник управления научно-технического сопровождения проектов предприятия-разработчика Владимир Жаров утверждает, что при зрительном контакте с "Филином" у человека могут возникать даже галлюцинации.

Примечательно то, что российская корабельная станция не оказывает негативное влияние на зрение. Однако во время воздействия "Филина" испытуемые отмечали потерю пространственной ориентации, головокружения и тошноту.

Напомним, "Правда.Ру" приводила мнение зарубежных СМИ о военно-морском флоте России. По мнению ИноСМИ, российские военные корабли могут выполнять боевые задачи только в прибрежных водах.

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Темы ВМФ флот Филин оружие Россия
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