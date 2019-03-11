В этом году на вооружение сибирских военных поступят комплексы "Бук-М3"

Новейшие зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" будут отправлены военным из 41-й общевойсковой армии, которая на данный момент дислоцируется в Сибири. Отмечается, что основная цель данной поставки — повышение боевых возможностей подразделений, которые занимаются обороной стратегически важных объектов от атак с воздуха.

Представители пресс-службы ЦВО рассказали о том, что сейчас военнослужащих обучают работе с системами в Оренбурге. Военным предстоит изучить все основные характеристики комплекса и научиться максимально эффективно его эксплуатировать. Также было объявлено, что ЗРК "Бук-М3" отправят в Алтайский край.

Напомним, что новый ракетный комплекс "Бук-М3" может сбивать почти любые крылатые ракеты. Система оборудована 12-ю ракетами. Шесть из них расположены на установке, которая может передвигаться своим ходом. Основной отличительной особенностью "Бук-М3" является увеличенная грузоподъемность шасси, что позволяет перевозить и использовать гораздо большее количество снарядов. Помимо этого, усиленная конструкция защищает экипаж от подрыва.

Фото: Pravda. ru

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