Американские СМИ подсчитали потери США в возможном военном конфликте с РФ

Военные эксперты из американского издания American Thinker провели исследование, которое, по их словам, позволило смоделировать ход военных действий между Соединенными Штатами и Россией.
По мнению специалистов, вооруженное столкновение между сверхдержавами сулит огромные потери для американской армии. Отмечается, что в ходе исследования использовался симулятор RAND Corporation Red on Blue, который сделал ставку на победу России.
Это, разумеется, не первое подобное исследование. Ранее военный эксперт Константин Сивков сравнил военную мощь России и НАТО. Специалист считает, что Россия вполне сможет противостоять Североатлантическому альянсу, если военный конфликт все же состоится.
Также Сивков подчеркнул, что в условиях современной войны важным фактором будет правильное и эффективное использование средств радиолокационного обнаружения целей на любой высоте.
Напомним, что сейчас отношения между Россией и США накалились. Причиной тому послужило решение Штатов приостановить участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия зеркально отреагировала на заявление Запада, так же приостановив соблюдение правил ДРСМД.
Фото: Pravda. ru
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