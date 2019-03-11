Турция не собирается перепродавать С-400 другой стране

Официальный представитель турецкой Партии справедливости Омер Челик заявил, что Турция никогда не собиралась и не собирается в будущем продавать ЗРК С-400 российского производства другим государствам. Он подчеркнул, что сумма, прописанная в соответствующем договоре, уже передана России, и Анкара ждет поставок зенитных ракетных систем в июле этого года.
Напомним, что недавно Челик уже проходился по Вашингтону с заявлением о том, что власти США пересекли все возможные границы в своих заявлениях касательно покупки турецкой стороной российских С-400.
Решение о продаже Турции двух единиц ЗРК С-400 приняли еще в 2016 году, а официальное подтверждение сделки прозвучало год спустя - в сентябре 2017 года. Именно тогда перед российскими заводами ОПК была поставлена задача закончить производство новых ракетных комплексов до середины 2019 года.
США же обеспокоились данным решением, после чего пригрозили Турции расторгнуть контракт о поставке истребителей пятого поколения F-35. Запад в данном вопросе понять можно, поскольку совместное использование их боевых самолетов и российской С-400 может помочь потенциальным противникам выявить слабости F-35 и использовать их против Североатлантического альянса.
Фото: Pravda.ru
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