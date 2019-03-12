России и США необходим полноформатный диалог

Все напряженнее становятся отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Конечно, такое мы наблюдаем уже не в первый раз, однако сейчас ситуация действительно приближается к точке кипения.

Именно поэтому российский посол в Штатах Анатолий Антонов высказал свое мнение, заявив, что как РФ, так и США срочно нужно организовать конструктивный диалог. Стоит отметить, что в последнее время оборонным комплексам и безопасности обеих стран действительно угрожают многие факторы.

На прошедшей конференции по ядерной политике Антонов подчеркнул, что Москве и Вашингтону за последние месяцы было брошено множество вызовов, непосредственно касающихся безопасности. Однако главой угрозой все же называются разрастающиеся и набирающие силу террористические группировки. Помимо этого, посол отметил, что Россия и США не должны быть врагами друг другу, а обязаны сплотиться и вместе разобраться с общей проблемой.

Напомним, что отношения между Россией и Соединенными Штатами дестабилизировались после того, как в Вашингтоне заявили о приостановке соблюдения правил Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. После этого, 4 марта, президент России Владимир Путин подписал приказ, согласно которому РФ так же выходит из ДРСМД, заявив, что в Москве будут «зеркально и асимметрично реагировать на все решения Запада по этому вопросу».

Фото: Pravda.ru

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