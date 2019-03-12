С-400 может положить конец союзу США и Турции

Военные эксперты из США опубликовали статью, в которой высказали предположение о том, что ЗРК С-400 российского производства может негативно сказаться на взаимоотношениях Турции и Соединенных Штатов Америки.
Специалисты отметили и тот момент, что сейчас США и Турция не имеют никаких общих интересов. Более того, у стран отсутствует общее понимание того, каким образом справляться с возникающими региональными проблемами.
Разумеется, вопрос упирается в поставку Россией своих зенитных ракетных комплексов турецкой армии. Для США это вполне явная угроза, поскольку сейчас пилоты ВВС Турции учатся управлять американскими истребителями пятого поколения F-35, договор на поставку которых был подписан Вашингтоном и Анкарой ранее. Штаты крайне против того, чтобы их новейшие боевые самолеты использовались одновременно с ЗРК С-400. Это и понятно, ведь совместное использование разработок поможет потенциальным противникам США выявить слабые места F-35, что не нужно ни Штатам, ни всему Североатлантическому альянсу.
Бесследно такое положение дел пройти не может. Уже сейчас Вашингтон пригрозил Турции разрывом контракта. То есть, турецкая армия может остаться без истребителей. Это неизбежно натолкнет мировое сообщество на мысль о том, что Анкара не может вести дружественную политику с Западом и покупать оружие и технику у США и НАТО.
Фото: Pravda. Ru
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