Шведский аналитик считает Россию "проигравшей сверхдержавой"

В последнее время Россия все активнее работает над внедрением средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Эксперт из Института оборонных исследований Швеции Йонас Кьеллен заявил, что это делается исключительно из-за оставшихся после развала Советского Союза технологий, потенциал и эффективность которых в скором будущем иссякнет.
Аналитик считает, что Россия последнее десятилетие пользуется исключительно бюджетными решениями и разработками, созданными еще во времена холодной войны. Кьеллен подчеркнул, что основная причина этого — неумение пользоваться современными технологиями стран Запада. Эксперт даже сделал смелое заявление, сказав, что все разговоры о непробиваемых куполах над вооруженными силами России в Сирии — это всего лишь миф и пропаганда.
Также Кьеллен утверждает, что РФ по-прежнему стремится к званию военной сверхдержавы, но только с позиции аутсайдера. По словам аналитика, Россия, конечно, будет модернизировать и внедрять собственные военные разработки, но гораздо более медленно, чем это делает Запад.
Однако в Министерстве обороны России рассказывают совсем противоположное. К примеру, недавно Сергей Шойгу заявил, что армия РФ оснащена самым современным вооружением более чем на 60%.
Фото: Pravda. Ru
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