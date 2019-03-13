Токио считает неприемлемыми военные учения России на Курилах

Японские власти выразили свое недовольство тем фактом, что на южных территориях Курильского архипелага Россия начала проводить военные учения. Здесь стоит отметить, что такие учения и правда проводятся — 12 марта на островах Итуруп и Кунашир российские военнослужащие приступили к отработке высадки потенциального врага.
Напомним, что Токио уверенно заявляет о необходимости передачи Японии нескольких Курильских островов. Среди них значатся вышеупомянутые Итуруп и Кунашил, Шикотан, остров Танфильева, остров Зеленый и некоторые другие.
В январе этого года была проведена пресс-конференция, на которой руководитель Министерства иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Япония не имеет права требовать от России передачи островов, поскольку это идет вразрез с уставом ООН. В частности, там сказано, что нельзя менять итоги Второй мировой войны. Напомним, что в ней Япония приняла сторону Германского рейха.
Отметим, что мнение населения, живущего на Курильских островах, тоже в стороне не осталось. Был проведен специальный опрос, в ходе которого 96 процентов местных жителей заявили, что Курильские острова — это бесспорная часть Российской Федерации.
Фото: Pravda. Ru
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