Десантный корабль "Орск" выполнил комплекс артиллерийских стрельб в морском полигоне

Военнослужащие Черноморского флота, служащие на большом десантном корабле "Орск", выполнили все необходимые задачи первого этапа курсовых испытаний К-2. Сообщается, что экипаж российского судна провел учения, в ходе которых были выполнены стрельбы по нескольким целям.
Отмечается, что артиллерийский огонь военнослужащие вели как по морским, так и по наземным и воздушным целям. Все испытания проходили на территории полигона, расположенного в Черном море.
Помимо этого, в ходе тренировок на берег был высажен десант, прикрываемый огнем из артиллерийской установки, расположенной на "Орске". После успешной высадки экипаж занялся отработкой ведения огня по воздушным целям, отражая атаку импровизированного врага.
Теперь военнослужащим предстоит отработать навыки загрузки в твиндек морского судна различной самоходной военной техники и морских пехотинцев. После этого экипажи будут тренироваться в высадке на необорудованные побережья.
Напомним, что в период с 2004 по 2017 годы десантный корабль "Орск" находился на длительном ремонте. Впервые после проведения восстановительных работ судно спустили на воду в октябре 2017.
Фото: Pravda. Ru
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