Из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву

Официальный представитель израильской армии рассказал о том, что радикальные бандформирования из сектор Газа совершили несанкционированную атаку. В этот раз были запущены две ракеты по Большому Тель-Авиву.

В сообщении пресс-службы сказано, что на израильской территории сработали сирены воздушной тревоги. Военные изучили полученные данные и подтвердили факт ракетной атаки по Израилю.

Кроме того, системе противовоздушной обороны "Железный купол" удалось перехватить одну ракету. Вторая, судя по предоставленной информации, не нанесла урона и взорвалась на местности, где не проживают люди. Информации о погибших или раненых пока нет.

Стоит отметить, что это первый ракетный удар по Тель-Авиву с 2014 года. Пять лет назад израильская армия вела в секторе Газа пятидесятидневную операцию "Нерушимая скала", и с тех пор радикалы не совершали подобных действий.

Напомним, что ранее Израиль так же наносил удар по сектору Газа. Тогда целью военнослужащих израильской армии были сразу сто точек, расположенных на территории радикалов.

Фото: Pravda. Ru

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