Российские военные выкопали танк Т-34 в районе Голанских высот и отреставрировали его

Сотрудники российской военной полиции провели полную реставрацию известного советского танка Т-34, найденного рядом с границей Сирии и Израиля. Ранее боевая машина была выкопана буквально из-под земли.

Рустам Нумахаджиев, занимающий должность главы батальона, обнаружившего советский танк, рассказал, что нашли машину в довольно плачевном состоянии. Позже оказалось, что закопанный по самую башню танк провел под землей очень продолжительное время — последние 45 лет.

Нумахаджиев подчеркнул, что ни он, ни его подчиненные не смогли оставить легендарный танк в таком виде, особенно когда близилась 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Стоит отметить, что командир лично следил за ходом реставрации и контролировал процесс.

Напомним, что до 1967 года Голанские высоты находились под контролем сирийского правительства. Но Шестидневная война все изменила, и после нее эти земли отошли Израилю. Как только начался арабо-израильский конфликт, государства, принимающие участие в Варшавском договоре, начали поставлять оружие и боевую технику сирийской и египетской армиям. Возможно, именно с тех пор "Танк Победы" и оставался закопанным в землю, пока его не нашли военные полицейские.

Фото: Pravda. Ru

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