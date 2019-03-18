Подлодки ТОФ устроили дуэль в Японском море

Военнослужащие ТОФ (Тихоокеанского флота) приняли участие в тактических учениях, в ходе которых был организован импровизированный бой под водой. Отмечается, что "дуэль" на дизельных подводных лодках организовали в Японском море.
Экипажи обеих подлодок, как сообщают представители пресс-службы Восточного военного округа, занимались отработкой практических навыков по поиску подводных субмарин потенциального противника. Помимо этого, военнослужащие повышали навыки стрельбы и ориентирования при ведении двустороннего огня.
В пресс-службе рассказали, что экипажу одной из подводных лодок удалось незаметно подойти к своему "врагу" и атаковать его, используя торпеды. Однако военнослужащие на атакуемой субмарине не растерялись и смогли организовать контратаку. Кроме того, им удалось оторваться от преследования, создав определенные помехи и выпустив несколько ложных целей.
Напомним, что Тихоокеанский флот — это одно из оперативно-стратегических объединений ВМФ России. На вооружении ТОФ сейчас находятся ракетные подводные крейсера, многоцелевые атомные и дизельные субмарины, надводные морские суда и различная авиация. Штаб командования ТОФ расположен во Владивостоке.
Фото: Pravda. Ru
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